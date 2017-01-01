30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıklıgöl'de sema gösterisi

30 Nisan 2017 Pazar, 23:16

ŞANLIURFA (AA) - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sema gösterisi yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Günleri" etkinliklerinin son gününde, Balıklıgöl'ün yan tarafında bulunan alanda, Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu ilahi seslendirdi.

Daha sonra Mevlevi Postnişin Murat Türker önderliğinde Ankara Sema Grubu semazenleri sema gösterisi sundu. Gösteri dua yapılmasıyla son buldu.

Gösteriye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Atik Sahil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca Hazreti Eyyüp'ü anlatmak amacıya çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sema gösterisini "Sabırdan semaya 4 mevsim" temasıyla vatandaşlarla buluşturduklarını aktaran Sahil, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlikle bu yılki sabır günlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
Gölete giren Suriyeli çocuk boğuldu
YEREL

GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU

&quot;Sakin şehrin&quot; meyve yemekleri görücüye çıktı
YEREL

"SAKİN ŞEHRİN" MEYVE YEMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Çiftçi'den Şanlıurfa'ya davet
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN ŞANLIURFA'YA DAVET
Eyyübiye Belediyesinde sabır etkinlikleri devam ediyor
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİNDE SABIR ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Traktörle tarlaya 30 metrelik aşk yazıp yanına kalp çizdi
YEREL

TRAKTÖRLE TARLAYA 30 METRELİK AŞK YAZIP YANINA KALP ÇİZDİ
Bisiklet tutkunları Şanlıurfa'da yarıştı
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI ŞANLIURFA'DA YARIŞTI
Suriyelilerden terör örgütüne tepki
YEREL

SURİYELİLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE TEPKİ
Şanlıurfaspor yara aldı
YEREL

ŞANLIURFASPOR YARA ALDI

Bici bici tatlısı tezgahlardaki yerini aldı
YEREL

BİCİ BİCİ TATLISI TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI
Haliliye tiyatro grubunun duvarların ötesi gösterimi beğeni topladı
YEREL

HALİLİYE TİYATRO GRUBUNUN DUVARLARIN ÖTESİ GÖSTERİMİ BEĞENİ TOPLADI
Hudut karakollarına saldırılara tepkiler
YEREL

HUDUT KARAKOLLARINA SALDIRILARA TEPKİLER
TED Koleji anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye etti
YEREL

TED KOLEJİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD şüphelisi gözaltına alındı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
MHP Siverek'te Mustafa Fettahlı güven tazeledi
YEREL

MHP SİVEREK'TE MUSTAFA FETTAHLI GÜVEN TAZELEDİ
Demirkol Kut'ül Amare zaferini kutladı
YEREL

DEMİRKOL KUT'ÜL AMARE ZAFERİNİ KUTLADI
Şanlıurfa'da Ödüllü bisiklet yarışı başlıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÖDÜLLÜ BİSİKLET YARIŞI BAŞLIYOR
Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

CEYLANPINAR BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARINA 2017'DE DE DEVAM EDİYOR
Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti
YEREL

SABİR ETKİNLİKLERİ ŞİİR DİNLETİSİYLE DEVAM ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!