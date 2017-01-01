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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Orhan Okulu, Kumluca'da üçüncü kez başpehlivan

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:00


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "18. Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde Orhan Okulu başpehlivanlığa ulaştı.

Kumluca Karatepe Stadı'nda yapılan, 72'si başpehlivan bin 50 güreşçinin katıldığı ve iki gün süren güreşlerde final müsabakası yapıldı.

Organizasyonun finalinde Orhan Okulu ile İsmail Balaban karşılaştı. Normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan pehlivanlar, puanlama yaptı. Bu sürede de yenişemeyen pehlivanların güreşinde altın puan uygulamasına geçildi. Bu bölümde Orhan Okulu rakibinden puan alarak Kumluca güreşlerinde üç yıl üst üste başpehlivanlığı kazandı.

Başpehlivan Okulu, final maçından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi memleketi Kumluca'da bir kez daha başpehlivan olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okulu, Kırkpınar güreşlerinde de üç yıl üste üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini belirtti.

Kumluca güreşlerinde güreş ağalığını ise ihalede 110 bin lira veren iş adamı Metin Özkan kazandı.

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