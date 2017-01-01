Antalya'da "Rally Antiphellos" yarışları

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde 356 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen ve dört gün süren "Rally Antiphellos" yarışları sona erdi.

Transanatolia Rally Raid tarafından düzenlenen "Rally Antiphellos" yarışlarında ralli-motosiklet kategorisinde Serkan Özdemir birinci, Ejder Erişti ikinci, Koray Özkaplan üçüncü oldu.

ATV kategorisinde Ömer Göksel birinciliği, Süleyman Tasar ikinciliği, Korkut Çaçar ise üçüncülüğü elde etti. SSV kategorinde Ekin Vural- Arda Oluçoğlu birinci, Burak Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ikinci, Alper Gürener-Korman Çetinsoy üçüncü sırayı aldı.

Otomobil kategorisinde Cem Aytaç-İrfan Topçu birinciliği, Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikinciliği, Göksel Macila-Doğu Gürsesler üçüncülüğü elde etti.





- Ralli Raid





Ralli Raid'de ise Gündüz Hakan Savaşer motosiklet kategorisini birinci, Ali Başekinci ikinci ve Serkan Tekdurmaz üçüncü oldu.

Otomobil kategorisinde yarışan Burak Ahmet Çetmi-Vedat Bozan birinci, Hüseyin Türkel-Turgay Düzcü ikinci, Haluk Kutay-Ali Kutay üçüncü sırayı aldı. ATV kategorisinde Murat Nalçakan birinciliği elde etti.

En genç katılımcı ödülünü Ali Kutay, en iyi kadın motosiklet ödülünü Gökçen Kabaş, en iyi kadın otomobil ekibi ödülünü ise Yeşim Nur Mantaş-Pınar Çelikel aldı.

"Rally Antiphellos" yarışlarının 2018 yılında da Kaş'tan start alacağı bildirildi.