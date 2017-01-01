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Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:11
Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen şampiyonanın 1. ayak yarışı, Bodrum Motosiklet Kulübünün (BMK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mumcular Mahalllesi Çamarası mevkisinde 39 kilometrelik parkurda 139 sporcunun katıldığı mücadele oldukça heyecanlı geçti. Dokuz kategoride yapılan yarış, ödül töreniyle tamamlandı.

BMK Başkanı Cevdet Erçik, törende yaptığı konuşmada, şampiyonanın birinci ayak yarışına ev sahipliği yapmaktan ve yarışın sorunsuz bir şekilde sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ve 4 zamanlı motosikletlerde motor hacmine göre 3 farklı kategoriden biri E1'de, yarışın genel klasman birincisi de olan Sinan Memnun ilk sıraya adını yazdırdı. E2'de Rafet Karakuş, E3'de Burak Özdemir birinci oldu.

Yeniler kategorisinde Bulgar sporcu Shevki Shefkiev, gençlerde Bayram Uysal, veteranlarda Sinan Ordu, ustalarda Yunus Mor ve kadınlarda ise Burcu Tugayoğlu birinciliği elde etti.

Sporculara kupalarını TMF yönetim kurulu üyeleri Mahmut Nedim Akülke ve Mehmet Sadık Vefa ile organizasyon görevlileri verdi.

Altı ayaktan oluşan Türkiye Enduro Şampiyonası, 20-21 Mayıs'ta Kemer'de yapılacak 2. ayak yarışıyla devam edecek.

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