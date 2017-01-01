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Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:15


KONYA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Konya'da sona erdi.

Konya 100. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve toplam 548 sporcunun katıldığı organizasyonda, erkekler kategorisinde Ankara ASKİ 204 puanla birinciliği elde ederken, Ankara Büyükşehir Belediyespor 154 puanla ikinci, Antalya Dengespor 143 puanla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Ankara Tuz Gölüspor 170 puanla birinci, Ankara Büyükşehir Belediyespor 147 puanla ikinci, İstanbul Arnavutköy Belediyespor ise 141 puanla üçüncülüğü elde etti.

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