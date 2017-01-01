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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da bıçaklanan genç ağır yaralandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:22

ADANA (AA) - Adana'da kız arkadaşının babası ve kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Şakirpaşa kavşağı yakınlarında Emre Ünal (27) tartıştığı iki kişi tarafından sopayla darp edilip bıçaklandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ünal, polise verdiği ilk bilgide, kendisini, kız arkadaşının babası N.A. ve erkek kardeşi İ.A'nın yaraladığını ileri sürdü.

Hayati tehlikesi bulunan Ünal, ameliyata alındı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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