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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de terör operasyonu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:27

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Irak sınırındaki operasyonlar esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi Hore tepede bir grup terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgeye silahlı insansız hava aracı tarafından yapılan operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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