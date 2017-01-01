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Kocaeli'de kültür sanat

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:48

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, mayıs ayında 5 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Karl George Büchner'in yazdığı ve Volkan Dinç'in yönettiği "Woyzeck"te, insan olmak, erdem, ahlak, iyilik, para ve sınıf kavramları üzerinden sorgulanıyor.

Oyun, yarın saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesinde izlenebilecek.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", 3 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de ve 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de, 16 Mayıs Salı Günü Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde oynanacak.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."

- "Krem Karamel"

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel", 3 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını ve toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman, reji asistanlığını ise Hilal Şakar yapıyor.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Oyunda, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00 ile 14 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

- "İyi Geceler Anne"

Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" adlı oyun, 9 Mayıs ve 16 Mayıs Salı günleri saat 20.00'de SDKM Tatbikat Sahnesi'nde sahnelenecek.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

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