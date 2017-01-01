Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, deplasmanda karşılaşacakları Bandırmaspor maçından galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Maçın başından son dakikasına iyi bir oyun sahaya sürdüklerini ve 3 puanı kazandıklarını hatırlatan Ravcı, taraftarların bu maçta takımın itici gücü olduğunu, verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Takımın kötü gidişatına dur dediklerini ve hafta içi Bandırmaspor'a konuk olacaklarını aktaran Ali Ravcı, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Deplasmandan galip olarak dönmek istediklerini kaydeden Ravcı, şunları kaydetti:

"Önümüzde zorlu bir Bandırmaspor maçı bulunuyor. Ligde kalabilmek için onların da şiddetle puana ihtiyacı var. İki takım adına da zor bir karşılaşma olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı o yönde sürdürdük. İyi oyunumuzu ve mücadelemizi sahaya yansıtabilirsek galip geleceğimizi umuyorum. Bandırma deplasmanına kesinlikle galibiyet için gidiyoruz Haftalar kısaldıkça ister istemez tansiyon ve stres de artıyor. Oyuncularımızın birlik ve beraberliğiyle bu durumu pozitif yöne çevirip şampiyonluğu bu kentte getirmek istiyoruz."



