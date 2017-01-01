1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:48

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, deplasmanda karşılaşacakları Bandırmaspor maçından galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Maçın başından son dakikasına iyi bir oyun sahaya sürdüklerini ve 3 puanı kazandıklarını hatırlatan Ravcı, taraftarların bu maçta takımın itici gücü olduğunu, verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Takımın kötü gidişatına dur dediklerini ve hafta içi Bandırmaspor'a konuk olacaklarını aktaran Ali Ravcı, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Deplasmandan galip olarak dönmek istediklerini kaydeden Ravcı, şunları kaydetti:

"Önümüzde zorlu bir Bandırmaspor maçı bulunuyor. Ligde kalabilmek için onların da şiddetle puana ihtiyacı var. İki takım adına da zor bir karşılaşma olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı o yönde sürdürdük. İyi oyunumuzu ve mücadelemizi sahaya yansıtabilirsek galip geleceğimizi umuyorum. Bandırma deplasmanına kesinlikle galibiyet için gidiyoruz Haftalar kısaldıkça ister istemez tansiyon ve stres de artıyor. Oyuncularımızın birlik ve beraberliğiyle bu durumu pozitif yöne çevirip şampiyonluğu bu kentte getirmek istiyoruz."


İLGİLİ HABERLER
Bodrum Malatyalıların ayağına geldi
YEREL

BODRUM MALATYALILARIN AYAĞINA GELDİ
Pütürge Çevre Köyleri Derneğinden Başkan Gevrek'e plaket
YEREL

PÜTÜRGE ÇEVRE KÖYLERİ DERNEĞİNDEN BAŞKAN GEVREK'E PLAKET
MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç:
YEREL

MTSO BAŞKANI HASAN HÜSEYİN ERKOÇ:
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'da başkanlığa Bülent Çelik seçildi
YEREL

HEKİMHAN BELEDİYESİ GİRMANASPOR'DA BAŞKANLIĞA BÜLENT ÇELİK SEÇİLDİ
Malatya'da pedallar kitap için çevrildi
YEREL

MALATYA'DA PEDALLAR KİTAP İÇİN ÇEVRİLDİ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
&quot;Göztepe galibiyeti şampiyonluğun şifresiydi&quot;
YEREL

"GÖZTEPE GALİBİYETİ ŞAMPİYONLUĞUN ŞİFRESİYDİ"
U21 1.Liginde Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti
YEREL

U21 1.LİGİNDE YENİ MALATYASPOR, GÖZTEPE'Yİ 3-2 MAĞLUP ETTİ
Çamlıca Okullarında okuma bayramı
YEREL

ÇAMLICA OKULLARINDA OKUMA BAYRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

NE YAPTIN MEHMET EKİCİ!

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 Yıllık ücreti şoke etti!
  • 4 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...