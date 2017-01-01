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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:04
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri başladı.

Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle sabah saatlerinde çevre illerden otobüslerle Erzurum'a gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, işçilerin hep birlikte el açarak güzel bir gelecek ile ülkenin refah ve huzuru için dua etti.

Kutlamanın yapılacağı alana, üzerinde "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan afiş ile büyük Türk bayrağı asıldı.

Konuşmalar ile devam eden etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de katılıyor.

Hak-İş tarafından bu yıl Türkiye'nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisiyle önemli kentlerinden olan ve "Doğu'nun incisi" olarak bilinen Erzurum'da gerçekleştirilen etkinlikler, "Taşeron işçilerine kadro istiyoruz, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz" sloganlarıyla kutlanıyor.

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