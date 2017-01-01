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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Eski kayınpederini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:26

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı eski kayınpederini tüfekle vurarak öldüren, kayınbiraderini yaralayan kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Yeşilpınar köyünde C.S. (39) ile eski kayınpederi Tevfik S. (57) ve kayınbiraderi Servet S. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S, Tevfik S. ve Servet S'ye tüfekle ateş etti.

Tevfik S. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Servet S. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

C.S, olayın ardından jandarma ekiplerince yakalandı.

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