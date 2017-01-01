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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Kıyı güzelliklerini tanıtmak için kürek çekiyorlar

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:54

MUĞLA (AA) - Akdeniz ve Ege'de kıyı güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla kürek çekerek Antalya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan Antalyalı iki turizmci, Muğla'nın Ortaca ilçesine ulaştı.

Antalya'da turizmciler Onur Erdoğan (38) ve İrfan Emek (40), kıyı güzelliklerine ve doğa kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 1 Nisan'da kanolarıyla Antalya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıktı. İkili ulaştıkları kıyıların fotoğraflarını çekip, kendilerinin oluşturdukları ve Alman sponsorlarının internet sitelerinde yayınlayarak tanıtıma da katkı sağlıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir haftalık bir gecikme ile Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan İztuzu Plajı'na gelen ikili, haziran ayı sonunda İstanbul'da olmayı hedefliyor.

Turizmci Onur Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kıyı güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Gizli cennetlerin keşfedilebileceğini göstermek için yola çıktıklarını anlatan Erdoğan, "Kıyı güzelliklerini fotoğraflarla belgeliyoruz. Oluşturduğumuz sitede ve sponsorumuzun internet sitesinde yayınlayarak tanıtıyoruz. Sponsorumuz Alman bir turizm firması. Arkadaşım bu sitede Almanca canlı yayın yaparak kıyıları tanıtıyor." dedi.

Erdoğan, Türkiye'de çok güzel kıyılar bulunduğunu vurgulayarak, "Yerinde yaşayanların bile bilmediği çok güzel yerler var. Antalya'da beyaz kumsal, Muğla'nın Dalaman ilçesinde siyah kumsal var. Ama çoğu kişi bunları bilmiyor. Amacımız buraları tanıtmak." diye konuştu.

Turizmci İrfan Emek de kıyılardaki kirliliğe dikkat çekti. Duyarlılık yaratmak için böyle bir girişimde bulunduklarını kaydeden Emek, şunları söyledi:

"Maalesef her plajda ve kamp alanında çöpler var. Kirliliğe de dikkat çekmek istiyoruz. 1 Nisan'da Antalya'dan başlayan yolculuğumuz boyunca çok sayıda caretta caretta ve Akdeniz foku görme imkanı bulduk. Olumsuz hava şartları sebebiyle bir hafta gecikmeli olarak Dalyan'a geldik. Haziran sonunda İstanbul Beşiktaş iskelesinde olmayı hedefliyoruz."

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