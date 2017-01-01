Roman dilinde sözlük çıkaracaklar

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Roman Dili Kültürü ve Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün, Roman dilini gelecek nesillere aktarmak ve Roman kültürünün yaşatılması için "Romanes" sözlük çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanların yüzyıllardır kullandığı Romanes dili için bugüne kadar kapsamlı bir sözlük hazırlanmadığını söyledi.

Romanes sözlüğünün hazırlanmasının bir gereklilik olduğunu belirten Aygün, sözlüğün ortaya çıkış sürecinde bilimsel çalışmaların yanı sıra saha çalışmalarına da önem verileceğini kaydetti.

Aygün, Romanes sözlüğün hazırlanması için yapılacak saha çalışmalarında Edirne’nin çok verimli bir alan olduğunu dile getirerek, kentteki Roman dernekleriyle de çalışmaya başladıklarını anlattı.

Fazla veri olmaması nedeniyle saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Aygün, "Ciddi bir lügat nasıl hazırlarız diye kafa yorduk. Elimizdeki malzemelere ve verilere baktık. Fazla bir veri gözükmüyordu. Edirne’deki Roman dernekleri başkanlarıyla görüşmelerimiz oluyor. Onlar bize saha içerisinde kullanılan kelimelere dair malzeme bulabileceklerini söyledi. Dernek başkanlarıyla olan çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Roman vatandaşlarımız üzerine yapılan çalışmalarda sahaya tam olarak inilmediğini gördük. Romanes’in korunması ve yaşaması için çalışmalıyız." diye konuştu.

Romanes dilinin gelecek nesillere aktarılması için ve Roman kültürünün yaşatılması için Romanes sözlük çalışmalarına yoğunluk vermeleri gerektiğini vurgulayan Aygün, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın yaklaşık 45 ülkesinde yüzde 80 oranda rahatça anlaşılabilen bir Roman dili var, Romanes var. Farklı noktaları var ama genel olarak birbirlerini anlıyorlar ama bunu ciddi şekilde bir lügate çeviren, özellikle Türkiye’deki Roman kardeşlerimizin konuştuğu Romanes'i lügate döndüren bir çalışma olmamış, bir iki sathi çalışma var sadece. Biz, bunu ciddi bir şekilde ve 1-2 yıl malzeme topladıktan sonra, onun üzerinde de yine 1-2 yıl çalıştıktan sonra hacimli bir lügat yapmak istiyoruz.

Bu konuda azimliyiz. Sahada bulduğumuz, şifahi edebiyat geleneklerine uygun olarak anlatılan masallardır, destanlardır, efsanelerdir, türkülerdir, adetlerdir, geleneklerdir. Bunları da zaman içerisinde yazılı kaynaklarda yayınlamak suretiyle kullanacağız. Romanların kültürü kaybolmamalı. Romanların kültürünün kaybolmamasını, birlikte yaşamanın güzelliğini ve bizden bir parça olduklarını ama kültürlerinin de yok olmamasını sağlayacak çalışmalar içerisindeyiz."