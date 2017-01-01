İzmit Körfezi'nde LPG tankerindeki yangın

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, LPG tankerine personel taşıyan filikada çalıştığı öğrenilen ve olay sonrası kendisinden haber alınamayan Nail Demirci'nin (41) bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Demirci'nin ailesinin başvurusu üzerine dün başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

İzmit Körfezi'nin Tütünçiftlik mevkisine gelen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi ile deniz polisi dalgıç ekibi, çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında, Demirci'ye ait olduğu düşünülen ve kıyafetleri yanık olan bir erkek cesedi bulundu. Denizden çıkarılan ceset, teşhis için Körfez Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan çalışmalarda bir erkek cesedi bulunduğunu belirterek, "Cesedin Demirci'ye ait olduğu düşünülüyor. Cesedin Demirci'ye ait olup olmadığı, ailesi tarafından yapılacak teşhisle netleşecek." dedi.



İzmit Körfezi'nde 29 Nisan'da LPG tankerine mürettebat taşıyan filikada başlayan ve geminin bir kısmına da sirayet eden yangında 9 kişi yaralanmıştı.