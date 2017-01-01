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Muş'ta otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:39
Muş'ta otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

MUŞ (AA) - Muş'ta otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bingöl-Muş karayolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NU 8747 plakalı otomobil, Yaygın beldesi yakınlarında dereye yuvarlandı.

Kazada, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Vedat Tunçay (19) ve Mahir Şimşek (20) hayatını kaybetti.

Öğrencilerin cesetleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Tunçay'ın Konya, Şimşek'in de Nevşehir'in Hacıbektaş ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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