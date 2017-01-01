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BURSA (AA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam İçin Şimdi Hareket zamanı" sloganıyla düzenlenen etkinliğin startı Bursa'dan verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Bursa'dan Denizli'ye kadar 6 günde 580 kilometre pedal çevirecek 25 bisikletçi için uğurlama töreni düzenlendi. Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği, Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyelerinin de destek verdiği etkinlik kapsamında farklı yaş gruplarından oluşan 25 bisikletçi 6 günde, 580 kilometre yol yaparak 8 belediye başkanına ziyarette bulunacak.

Bursa’dan start alan bisikletliler Bursa-Denizli güzergahı üzerinde bulunan Harmancık, Tavşanlı, Çavdarhisar, Gediz, Uşak, Merkezefendi, Pamukkale ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret edecek. Bisikletçiler, güzergah üzerindeki şehirlerde bisiklet kullanıcılarını da kendilerine katılmaları için davet edecekler.

Merkez Nilüfer ilçesindeki bir parkta düzenlenen törende konuşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sağlıklı toplumların ancak sağlıklı bireylerden oluşacağını belirterek, sağlık için de sporun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Altepe, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak, sağlıklı kentlerin oluşması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Daha sağlıklı bir yaşam için spor şart. Sürekli hareket halinde ve bir aktivite içinde olunması halinde ancak sağlıklı bir toplum olabiliriz. Bugün de 'şimdi hareket zamanı' sloganıyla güzel bir etkinliğin startını veriyoruz. Hareketsizlikten kaynaklanan obezite, diyabet ve metabolik rahatsızlıklara karşı güzel bir proje. Destek veren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe 1928 yılında bizzat Atatürk'ün direktifleriyle 28 bisikletçinin başında 14 günde Ankara'dan Ardahan'a giden Yüzbaşı Daniş Karabelen'in kızı emekli TRT spikerlerinden Özcan Atamert de katıldı.

Yıllardır bisiklet startlarını verdiğini belirten Atamert, "Çünkü babam Atatürk'ün direktifiyle o sırada Muhafızgücü'nde 28 bisikletçinin başında 14 günde Ankara'dan Erzurum, Kars ve Ardahan'a gitmişler. Buralarda valiler, kaymakamlar kendilerine yemekler tertiplemiş. Ama babam 'Bir lokma bile yemeden yola devam ederdik. Çünkü direktife göre 14 günde bitirmemiz lazım' derdi." görüşünü iletti.

Konuşmaların ardından startın verilmesiyle bisikletçiler, ilk durak olan Harmancık'a doğru pedal çevirmeye başladı.