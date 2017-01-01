Güneydoğulu ihracatçılar ihracatta vites yükseltti

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 4 ayda 182 ülkeye 2 milyar 652 milyon 116 bin dolarlık ihracat yaptı.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yazılı açıklamasında, ihracatın artırılmasına yönelik çabaların sonuç verdiğini ve 2017 yılının ilk dört ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük artışla toplam 2 milyar 652 milyon 116 bin dolarlık ihracatın kayda alındığını bildirdi.

Aynı dönemde TİM'e bağlı faaliyet gösteren diğer ihracatçı birlikleri adına da 127 milyon 882 bin dolarlık ihracat kayda alındığını belirten Çıkmaz, "Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi diğer birlikler adına alınan kayıtlarla birlikte 2 milyar 779 milyon 998 bin dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Çıkmaz, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,5 payla ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri yüzde 18,2 ile ikinci ve Afrika ülkeleri de yüzde 10,6 ile üçüncü sırada bulunuyor. 182 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeler olarak dikkati çekmektedir. Dünyanın bütün ülkelerinde ihracatımızı arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten ihracatçılarımızın çalışmaları olumlu sonuç verdi. Bu verileri daha da artırmak için daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Ülke ziyaretlerine önem veren iş dünyamızın çalışmaları sonucu dünya Türk mallarını daha iyi tanıdı. Bu çalışmalarla aynı zamanda Türk ürünlerine duyulan güvende arttı. Bu anlamda ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

Sektör bazında da ihracatta öne çıkan ürünlerin halı, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile diğer gıda müstahzarları olduğunu ifade eden Çıkmaz, ihracatın artmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Çıkmaz, bölgenin sanayi ve ticaret kenti Gaziantep’in bölgenin yükünü sırtladığına değinerek fedakarca çalışan sanayicilerin ihracatın artırılmasına katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Ocak-nisan döneminde Gaziantep’ten 2 milyar 156 milyon 160 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Çıkmaz, Gaziantep’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini koruduğuna işaret etti.

Çıkmaz, Gaziantep’in ihracatında hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin öne çıktığını kaydetti.