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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Don olayı ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:38
Don olayı ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ceviz Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, ilçedeki ceviz ağaçlarının yüzde 20'sinin nisan ayında görülen don olayından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25-26 Nisan tarihlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesinin, özellikle dere yatakları ve taban arazilerde bulunan ceviz ağaçlarını etkilediğini ifade etti.

Don olayından, daha çok erken uyanan yerli ve yabancı çeşitlerin zarar gördüğünü anlatan Göçmen, "Nisanın 25-26'sındaki don olayından dere yatakları ve taban arazilerdeki ceviz ağaçları etkilendi. Yüzde 20'lik bir etkilenme oldu. Geçen sene ve daha önceki seneye göre bu yıl daha iyi. Şubat ya da mart ayındaki donlar ceviz ağaçlarını etkilemiyor. Çünkü, ceviz ağaçları daha uyanmıyor. Nisanda yaşanan don ise olumsuz etkiliyor. Ağaca su yürüyor nisan ayında. Su aldığında, çiçeklenmeye döndüğünde don olursa tehlikeli oluyor." dedi.

Göçmen, Kaman'da, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığında yaklaşık 250 ton ceviz üretildiğini, bu yıl önceki yıllara kıyasla daha iyi bir rekolte beklediklerini dile getirdi.

İlçeye bağlı Çağırkan köyünde üreticilik yapan Nafi Erbaşı da don nedeniyle son birkaç yıldır cevizden iyi verim alamadıklarını, ağaçlarının bu yıl da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Erbaşı, "Yıl boyunca emek verip, ilaç ve gübreler alarak ciddi anlamda masraf yaptığımız ağaçlarımız, havaların eksi dereceleri görmesinden dolayı dondu. Sadece ben değil, Kaman'da birçok üretici bu yüzden mağdur oldu. Devletimizin bu konuda bizlere destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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