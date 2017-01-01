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Van'a "Lojistik Üssü Projesi"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:46
Van'a "Lojistik Üssü Projesi"

VAN (AA) - Van'da kurulması planlanan "Lojistik Üssü Projesi" için çalışmalar sürüyor.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, yaptığı açıklamada, uzun zamandır Van'ın gündeminde olan projenin hayata geçirilmesi kapsamında Ankara'daki lojistik merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.

Projenin anonim şirketi mantığıyla kurulacağını fakat kamu yararına hizmet edeceğini anlatan Bozkurt, her yatırımcının potansiyeli oranında projeye ortak olabileceğini aktardı.

Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaların ürünlerini lojistik merkezinde depolayabileceğini belirten Bozkurt, firmaların bütün işlemlerinin bu merkezde yapılacağını ifade etti.

Bozkurt, projede gümrükleme müdürlüğü, kimya ve gıda laboratuvarları, antrepolar, sosyal alanlar, bakım ve tamir merkezi, depolama alanları, banka şubeleri, ithalat ve ihracat bölümleri olduğunu kaydederek, firmaların artık daha az maliyetle ticaret yapabileceğini söyledi.

İran, Irak ve Ermenistan'a ihracat yapan firmaların yüklerini İstanbul ve İzmir gibi illerden aldıktan sonra yola çıktığını vurgulayan Bozkurt, kat edilen yolun uzaması nedeniyle bazı ürünlerin bozulduğunu değerlendirdi.

Van'da kurulacak lojistik üssünde ülkedeki büyük firmalara antrepoları kiraya verilebileceğini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bu proje Van için muazzam bir sirkülasyona neden olacak. Hem istihdama hem de Van'ın ekonomisine çok büyük bir katma değer sunacak. Böyle bir proje, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hiçbir yerinde yok. Bu proje, Van için bir ihtiyaçtır. Bütün kurumların bunu sahiplenmesi lazım. Bu bir Türkiye projesidir. Ankara'daki projeye 162 milyon avro harcanmış. İlk etapta buradaki proje için bu kadar bütçe harcamamıza gerek yok. Belki 62 milyon avro ve bunun iki kat küçüğü yapılabilir. Önemli olan elimizde projelerin olmasıdır. Proje üreticilerin elini önemli oranda güçlendirecektir."

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu da projenin sürekli gündemde tutulması gerektiğini, bunun kentin ihracatına yüzde 25 katma değer sağlayacağını dile getirdi.

Projenin yabancı sermayeyi de etkileyeceğini ifade eden Memduhoğlu, "Bu, Van için tüm zamanların en iyi projesidir. Bu sürekli sıcak bir üretimi sağlayacak. Ekonomiyi canlandıracak. Biz de sonuna kadar projenin takipçisi olacağız." dedi.

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