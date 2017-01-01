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Hakkari'de yılın son kayağı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:02
Hakkari'de yılın son kayağı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de vatandaşlar, mayıs ayının ilk gününde kayak yapmanın keyfini sürdü.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, sezon kapanmadan önce son kez kayak yaptı.

Zirveden hep birlikte kayarak renkli görüntüler oluşturan kayakseverler, Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ayda kayak yapılmadığını vurguladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınması nedeniyle kayak sezonunu kapattıklarını söyledi.

Mayıs ayına girilmesine rağmen merkezde kayak yapılabildiğini aktaran Güldal, "Merkezde şu anda bir metrenin üzerinde kar var. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, biz burada kayak yapıyoruz. Bu da ülkemizin ve memleketimizin gezilliklerinden biri. İnşallah bu güzellikleri değerlendirerek Türkiye ve dünyaya tanıtırız. Mili takımımız, huzur ortamıyla beraber gelip burada kamp yapabilir. Kayak merkezimizde havaların ısınmasıyla karlar erimeye başlıyor. Bu nedenle sakatlanmalar yaşanabilir. Bu nedenle kayak sezonumuzu bugün itibari ile kapattık." diye konuştu.

Merkeze gelen bir vatandaş da eriyen kar sularının oluşturduğu birikintide yüzdü.

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