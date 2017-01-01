Güneydoğu'da "saklı cennet"e yatırıma destek

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ŞANLIURFA (AA) - Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Halfeti ilçesinde turizme yönelik yürütülecek çalışmalara daha fazla destek verileceği bildirildi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "sakin şehir" ağına dahil edilen ilçeye turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

Birecik Baraj Gölünün yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti'de tarihi ve doğal güzellikler dikkati çekiyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna beraberindeki İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile ilçede ve baraj gölü güzergahında tekneyle incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin Kaymakam Şeref Albayrak'tan bilgi aldı.

- "Turist sayısında artış var"

İlçedeki temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tuna, Halfeti'nin turizmde belli bir yere gelmiş marka bir şehir olduğunu söyledi.

Markalaşmış ilçede yeni çalışmaların yapılmasının daha kolay olduğunu vurgulayan Tuna, özellikle Güneydoğu'nun iki önemli kenti olan Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yakınlığıyla da Halfeti'nin cezbedici bir yanının bulunduğunu ifade etti.

İlçenin sahip olduğu potansiyelin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Tuna, "Bölgeye günübirlik ve konaklamak için gelen turist sayısında ciddi artış görülüyor. Buraya gelen turiste ne kadar gösterecek değerimiz varsa gerek doğal gerek gastronomi gerek el sanatlarımız turizme yönelik her türlü malzeme Halfeti'de bulunuyor. Şanlıurfa merkezde de satışını yaptığımız bir çok el sanatları ve süs eşyası ürünler yine Halfeti'de özellikle kadınların elinden çıkıyor. Bu manada 2017 senesinin turizmde çok daha iyi bir sene olmasını temenni ediyoruz. Halfeti, Şanlıurfa'nın sahip olduğu turizm değerleri anlamında çok önemli bir yer tutuyor ve bizde bu manada Valilik olarak turizme yönelik kaymakamlık ve belediyelerimizin çalışmalarına daha fazla destek vereceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Albayrak da Türkiye'nin sahip olduğu 11 sakin şehirden en önemlilerinden birinin de Halfeti olduğunu söyledi.

İlçe halkının en önemli geçim kaynaklarının başında turizmin geldiğini ifade eden Albayrak, gerek işletmecilere gerekse de yatırımcılara turizm anlamında yapacakları çalışmalarda yol göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Albayrak ilçenin gelecek dönemlerde turizm açısından ciddi bir cazibe merkezi haline getirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.