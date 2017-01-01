Şanlıurfaspor, 4'te 4 peşinde

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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, kümede kalmak için son 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-yeşilli ekibin bu sezon hedeflerinin uzağında bir performans sergilediğini ifade etti.

Şanlıurfaspor'un ligde kalacak kapasitede oyuna ve oyuncuya sahip olduğunu kaydeden Büyükfırat, "Beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Kalan 4 maçta artık puan kaybına tahammülümüz yok. Ligde kalan haftalar daha çekişmeli maçlara sahne olacak gibi görünüyor. Hedefimizi kalan 4 maçta 12 puan olarak belirledik. Yaptığımız hesaplamaya göre, 7 puan alsak bile ligde kalabiliriz. Camiamız rahat olsun, biz gelecek sene de bu ligde olacağız." diye konuştu.

Düşme hattının hemen üstünde 15. sırada bulunan Şanlıurfaspor, 30. haftayı takipçileri Büyükşehir Gaziantepspor'dan 1, Bandırmaspor'dan 2, Mersin İdmanyurdu'ndan ise 5 puan önde tamamladı.