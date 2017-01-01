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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:49
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

ERZURUM (AA) - Kars, Tunceli ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'nde Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde dövizlerle Orta Kapı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Polis ekiplerince yapılan aramaların ardından alana alınan grup sloganlar attı. Grup, etkinliğin ardından olaysız dağıldı.

- Tunceli

Tunceli'de, KESK ve bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen grup, Cumhuriyet Caddesi'nden Seyit Rıza Parkı'na yürüdü. Grup, güvenlik önlemlerinden geçirilerek alana alındı.

Burada, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından grup, müzik eşliğinde halaylar çekti.

Etkinliğin sona ermesiyle grup, olaysız dağıldı.

- Erzincan

Erzincan'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika, dernek ve siyasi partilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Kutlamalar için ilk olarak eski otogarda toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Gruplar, polis kontrolünde üst araması yapılarak alana alındı.

Eğitim-Sen Erzincan İl Temsilcisi Kemal Irmak, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Mahalli sanatçıların konser verdiği etkinlik, katılanların hep birlikte halay çekmesiyle son buldu.

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