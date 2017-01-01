Sahil bölgeleri "şenlendi"

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AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde, artan hava sıcaklığının yanı sıra 3 günlük tatil nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı sahillere akın etti. Sevgi ve Kadınlar plajları ile Kuştur sahilinde yoğunluk yaşandı.

Sıcak havayı fırsat bilen turistler, zamanlarının büyük bölümünü denizde yüzerek geçirdi.

Önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesi de 1 Mayıs'ı yoğun geçirdi. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu ilçede özellikle Altınkum sahilinde yoğunluk oluştu.



Didim Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, yaptığı açıklamada, 3 günlük tatil nedeniyle özellikle yerli turistleri konuk ettiklerini söyledi.

Kuşadası'nda yazı aratmayacak bir kalabalığın oluştuğunu dile getiren İlbahar, "Adeta yerli turist akını yaşadık. Sahillerimiz başta olmak üzere çarşılarımız da şenlendi." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Kaan Zorbilmez ise 1 Mayıs'ta denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.