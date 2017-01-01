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Yunan iş heyeti Manisa'da

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:11

MANİSA (AA) - Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan 20 kişilik iş heyeti, Manisa'yı ziyaret etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın daveti üzerine kente gelen Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı George Georgoulis, Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Kytrlikakis ve 20 kişilik iş adamı heyeti, Manisalı iş adamlarıyla bir araya geldi.

Oda başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, konuk iş adamlarına kentin ekonomisi, tarım ürünleri, tarihi ve turistik bölgeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Erbil, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yapılacak çalışmalarla hep birlikte arttırabileceklerini ifade etti.

Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı George Georgoulis ise Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan halkların artık ticari iş birliği anlamında da adımlar atması gerektiğini belirtti.

Bu adımların ilkini atmak için Manisa'ya geldiklerini dile getiren Georgoulis, "Özellikle turizm alanında iş birliği yapabiliriz. Manisa ile ulaşım yönünde de her hangi bir sıkıntı yaşanmayacağını gördük. Çeşme Limanı'na olan yakınlığı ile her iki ülke vatandaşlarının kısa sürede seyahat etme imkanları var. Birbirimize çok uzak değiliz. Bu toplantının sonuçlarının her iki ülke adına başarıyla sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Manisalı ve Yunan iş adamları ikili görüşmeler yaptı.

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