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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:31
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

SAMSUN (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Tokat’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun'da İstasyon Mahallesi'ndeki Ray Blokları önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Güvenlik güçlerinin korteji eşliğinde gerçekleşen yürüşün ardından göstericiler alana polislerce arandıktan sonra alındı.

Kutlamaya katılanlar halaylar çekip, şarkılar söyledi.

- Amasya

Amasya'da, Künç Köprüsü'nün başında toplanan sendika ve siyasi partilerin üyeleri, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak, Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Polis tarafından oluşturulan arama noktasından geçerek meydana giren grup, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İl Temsilcisi Satılmış Ayan'ın yaptığı konuşmanın ardından alanı dolduran katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

- Çorum

Çorum'da, KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, belediye önündeki kontrol noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana girdi. İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet'in konuşmasının ardından halay çeken grup daha sonra dağıldı.

- Sinop

Sinop'ta, Eski Otogar mevkisinde toplanan grup, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak İskele Meydanı'na yürüdü.

Burada, grup adına basın açıklamasını Tertip Komitesi Başkanı Erkan Kabal okudu.

Etkinliğe, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, bazı ilçe belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

- Tokat

Tokat'ta, KESK ve DİSK tarafından hazırlanan program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyarak, çeşitli sloganlar attı.

İl Emniyet Müdürlüğünce geniş güvenlik önlemi alınan alanda, grup üyeleri konuşmaların ardından yöresel ellik oyunu oynayıp halay çekti.





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