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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, katılanların yürüyüşüyle başladı.

Alaaddin Bulvarı'ndan sloganlar atarak Kılıçarslan Meydanı'na gelen grup, kutlamaların ardından tören alanından ayrıldı.

- Karaman

Karaman Tren Garı'nda toplananlar slogan atarak Aktekke Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada konuşan Eğitim-Sen Karaman Şube Temsilcisi Süleyman Ak, ülkenin eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

- Aksaray

Aksaray'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika, dernek ve siyasi partilerin katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar halay çekti.

- Afyonkarahisar

Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, il temsilciliğinde yaptığı konuşmada, önceleri 1 Mayıs'ın ülkede çok zor anlaşıldığını savundu.

Sendikaların bir kısmının 1 Mayıs'ı kutlamaktan imtina ettiğini aktaran Uslu, "1 Mayıs'ın bayram olması ülkedeki bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu emek, kesinlikle birkaç ideolojinin meselesi olmadığı hem ülkemizde hem de dünyamızda kabul görmüştür." dedi.

Konuşmaların ardından müzikler eşliğinde 1 Mayıs kutlandı.