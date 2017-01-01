Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Trakya'da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında emek ve meslek örgütü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar, Edirne'de Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanarak, kortejle Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma yürüdü.

Londra Asfaltı boyunca devam eden yürüyüş, Saraçlar Caddesi'ndeki kutlama programıyla devam etti.

Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko, sendikalar adına yaptığı konuşmada, emek, barış ve özgürlük sloganıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ekmeğin halkça bölüşümünü, özgürlüğün siyasal ve ekonomik demokrasiyle sağlanmasını talep ettiklerini anlatan Şişko, konuşmasına şöyle devam etti:

''1 Mayıs'ta alanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Ortak geleceğimizi birlikte barış içinde belirlemeliyiz. Toplumda ayrışma riski ortadan kaldırılmalı, kardeşlik bağıyla tüm kesimler ortak akıl çerçevesinde bir yol haritası belirlemelidir. Ülkemizin çalkantılı siyasi dönemlerinde en fazla hak kaybına uğrayanlar emekçilerdir. Emekçiler darbelerin en büyük düşmanı, demokrasinin en büyük dostudur. Tam demokrasinin sağlandığı ortamlar, işçi hak ve özgürlüklerinin yaşama alanlarıdır. 15 Temmuz 2016'da başarısızlığa uğratılan darbe girişimini de tüm darbeleri de lanetliyoruz.''

Konuşmaların ardından alanda bulunan katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halaylar çekerek kutladı.

- Kırklareli'ndeki kutlamalar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kırklareli'nde de etkinliklerle kutlandı.

Gar binası önünde toplanan grup, davul zurna eşliğinde bir süre halay çekti. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, DİSK Trakya Bölge Temsi̇lci̇si̇ Sali̇m Şen'in öncülünde oluşturulan kortej, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Şen, buradaki konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yılda meydanlarda olduklarını söyledi.

Kıdem tazminatının bir yük değil hak olduğunu vurgulayan Şen, tüm işçilerin kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından sanatçı Suavi, konser verdi.

Alanda bulunan katılımcılarda zaman zaman Suavi'nin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar ise Atatürk Meydanı'nda devam ediyor.