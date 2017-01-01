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GİRESUN (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun, Ordu, Trabzon ve Artvin'de kutlandı.

Giresun'da, Belediye-İş, Kamu Emekçileri Sendikasi (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (DİSK), sivil toplum örgütleri ve siyasi parti üyelerinden oluşan grup, Debboy mevkisinde toplanarak Gazi Caddesi üzerinden sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada toplanan grup, şarkılar eşliğinde horon oynayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Grup adına ortak bildiriyi okuyan KESK Giresun Dönem Sözcüsü Gökhan Topal, 1 Mayıs'ın sömürüsüz, baskısız insan onuruna yaraşır bir yaşam için taleplerin haykırılacağı bir gün olduğunu söyledi.

Topal, "1 Mayıs siyasal görüş, ırk, cinsiyet, etnik köken, ilke, din, mezhep gibi farklılıkların bir tarafa bırakılarak tüm emekçilerin güçlerini birleştireceği gündür." dedi.

- Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen programda, KESK'e bağlı sendikalar ile CHP, EMEP ve bazı sivil toplum örgütleri, Sırrı Paşa Caddesi'nde bir araya geldi. Grup, Süleyman Felek Caddesi'nden slogan atarak Atatürk Parkı'na yürüdü.

KESK Ordu Şubesi Dönem Sözcüsü Ferit Ceylan, burada yaptığı konuşmada, her 1 Mayıs'ın, birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gün olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanların, emeğin bu görkemli buluşmasına tanıklık ettiğini belirten Ceylan, "İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade eder." diye konuştu.

Konuşmanın ardından grup, saz eşliğinde söylenen türkülerle halay çekerek eğlendi.

- Trabzon

Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyenler Cumhuriyet Caddesi'nde öğle saatlerinde bir araya geldi.

KESK'e bağlı sendikalar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde bulunan döviz ve pankartlarla Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşma yapan KESK Trabzon Şubesi Dönem Sözcüsü Engin Nur, her yıl emeğin, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.

Türk-İş Trabzon İl Temsilcisi Gökhan Gedikli ise bugün dayanışma içerisinde, yan yana ve omuz omuza olmanın kendilerini güçlü kıldığını söyledi.

1 Mayıs'ın, işçilerin uluslararası düzeyde mücadele ve birlikte hareket etme kararlılığını gösterdiği gün olduğunu dile getiren Gedikli, "Bugün tüm dünyada emekçiler, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, siyasal görüşü, dini, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında emekçiler meydanlarda birleşip taleplerini seslendiriyor. Dünyada emeğin haklarına yönelik bir saldırı var. Buna topyekun karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanda bulunanlar yöresel müzikler eşliğinde horon oynadı.

- Artvin

Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti gruplarının ellerinde bayrak ve pankartlarla Atapark mevkisinden Halitpaşa Meydanı'na kadar yaptığı yürüyüşle başladı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen kutlamalara, DİSK, KESK, Halk Evleri, CHP Artvin İl Teşkilatı ve Haziran Hareketi ile birçok sivil toplum örgütü destek verdi.

KESK Artvin İl Temsilcisi Köksal Gümüş, eşitlik, barış ve özgürlük için tüm yurtta alanlarda olduklarını ifade ederek, "Ülkemizde yepyeni, mutlu bir hayatın filizlenmesini sağlayacak olanlar, bugün alanlarda olanlardır. Kamu emekçileri olarak son yıllarda artan emek sömürüsüne, gericiliğe, doğanın ve yaşam alanlarımızın talanına karşı tüm varlığımız ve bedenimizle karşı durduk ve durmaya da devam edeceğiz." dedi.

DİSK Artvin Temsilcisi Selim Bilgin ise yaşanabilir ülke adına, kardeşlik adına Diyarbakır'a, Mersin'e, İzmir'e ve Türkiye'nin her yerine selam gönderdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından program, konser ve horon oynanmasıyla sona erdi.

Hopa ilçesinde ise ÇAYKUR Fabrikası önünde toplanan bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, slogan atarak Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından kutlamalar, katılımcıların horon oynayıp halay çekmesiyle sona erdi.



