ANTALYA (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Antalya, Muğla ve Burdur'da etkinliklerle kutlandı.
Antalya'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde organize edilen etkinlikte, Aydın Kanza Parkı'nda toplananlar, alana üst aramasından geçirilerek alındı.
Kalabalık grup, daha sonra geniş güvenlik önlemi altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Dövizler taşıyan grup, yürüyüş sırasında sloganlar attı. Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşü tamamlayan grup, müzik eşliğinde halay çekti.
Grup, açıklamaların ardından olaysız dağıldı.
"1 Mayıs" kutlamasında, Antalya Emniyet Müdürlüğünce 2 bin polis ile güvenlik önlemi alındığı bildirildi.
- Muğla
Muğla'da Emirbeyazıt Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, slogan atarak şehir merkezine yürüdü. Atatürk Bulvarı'ndan Büyükşehir Belediyesi Sosyokültürel Alan'a ulaşan grup burada sloganlar attı.
Sendika temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.
Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
- Burdur
Burdur'da Köprübaşı mevkisinde bir araya gelen grup, slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Meydanda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Konuşmaların ardından katılımcılar, halaylarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Kutlamalara Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, sendika başkanları, işçiler ve vatandaşlar katıldı.