Silahla vurulma anı güvenlik kamerasında

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DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cedidiye Mahallesi Zahid El Kevseri Sokak'taki otoparka giden Tamer P, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz ve Göksu Özcan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan silahını çeken Tamer P, Yılmaz'ı karnından vurdu. Olayın ardından Özcan, Tamer P'yi kovalamaya başladı. Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bir köşede saklanan Tamer P, yanından geçtiği sırada yere düşen Özcan'ı da silahla ayağından yaraladı.

Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Vurma anı güvenlik kamerasında

Bu arada, önce Yılmaz'ı vuran Tamer P'nin daha sonra Özcan'ı, Generel Kazım Sokak'ta yere düştüğü esnada silahla yaraladığı an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.