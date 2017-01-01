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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Derikli öğrencilerden şehit kaymakamın mezarına ziyaret

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:50
Derikli öğrencilerden şehit kaymakamın mezarına ziyaret

SAKARYA (AA) - Mardin'in Derik ilçesinden Sakarya'ya gelen lise öğrencileri, geçen yıl kasım ayında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit edilen Derik Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki mezarına ziyarette bulundu.

Derik ilçesinde başlatılan proje kapsamında, sınavlarda başarılı olan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gezi programı çerçevesinde 120 lise üçüncü sınıf öğrencisi, şehit Safitürk'ün Arifiye ilçesindeki mezarı başında toplandı.

"Muhammet Fatih Safitürk" yazılı tişörtleriyle ve şehit kaymakamın fotoğrafını taşıyarak mezarlığa gelen öğrenciler, burada mezara çiçek bıraktı.

Bir öğrencinin Safitürk'ün mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumasının ardından öğrenciler ve öğretmenler dua etti.

Öğrenciler, Safitürk'ü saygı ve rahmetle anmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Daha sonra mezarlıktan ayrılan kafile, Mardin'e hareket etti.


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