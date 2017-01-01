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MANİSA (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde KESK öncülüğünde Barış Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yürüyüş ve miting düzenlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar Sultan Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, DİSK Gıda-İş Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

- Denizli



Denizli'de, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda toplanan işçiler, sloganlar atarak Ulus Caddesi'ne yürüdü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde oluşturulan güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.



Yürüyüşe katılan Galatasaray taraftarları, Kulüp Başkanı Dursun Özbek'i istifaya davet eden tezahüratlar yaptı.

Kutlamalar, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından sona erdi.

Etkinliklerde 650 polisin görev yaptığı öğrenildi.

- Aydın

Aydın'da Egemenlik Bulvarı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mitingin yapılacağı Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar miting alanına güvenlik kontrolleri yapılarak alındı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın dünyadaki tüm işçiler, emekçiler için mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gün olduğunu belirterek, "Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs." dedi.

Etkinliğe katılanlar türküler söyleyip halay çekti.

-Uşak

Uşak'taki 1 Mayıs kutlamalarına, siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Uşak Belediyesi önünde toplanan gruplar, İsmetpaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Grup, arama noktalarından geçerek alana girdi.

Atatürk Anıtı'na çelen koyan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan, 1 Mayıs'ın tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, birlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.