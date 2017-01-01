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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de 153 bin av fişeği ele geçirildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:20
Hakkari'de 153 bin av fişeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kamyonda yapılan aramada 153 bin 250 av fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finansal kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Durak yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, kamyonun kasasına gizlenmiş 613 koli içerisinde 153 bin 250 av fişeği ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

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