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"Yüksekovalı çiftçilerin kaderi aspirle değişecek"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:24
"Yüksekovalı çiftçilerin kaderi aspirle değişecek"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekimine başlanan aspirin çiftçiler için iyi bir gelir kaynağı haline gelmesi hedefleniyor.

Yüksekova Ziraat Odası ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün tarafından hazırlanan proje kapsamında çiftçilere dağıtılan aspirin, mibzer ve ekiplerin desteğiyle Demirkonak köyünde ekimine başlandı.

Çalışmanın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Onay, gazetecilere, aspirin her anlamda iyi bir bitki olduğunu söyledi.

Bitkinin geliri ve desteğinin yüksek olduğuna dikkati çeken Onay, şu bilgileri paylaştı:

"Bir sanayi bitkisidir. Bu bitki hem ilaçta kullanılabiliyor hem biyodizel olarak kullanılabiliyor. En güzeli de yemeklik yağ olarak kullanılabiliyor. Aspirin yağı sıfır kolesterollüdür. İnsan vücudu için çok yararlıdır. Kokusu yok. Yemeklerde de kullanılabilir. Yağ alımında parayı diğer ülkelere veriyoruz. Bu para ülkede kalacak. Çiftçiye bunun alım garantisini de veriyoruz. Samanı çiftçiye kalıyor, küspesi hayvan yemidir. 20-25 bin dönümü hedefliyoruz. Bir dönüm yoncaya destek yaklaşık 50 liradır. Bunda kilogram başı destek var. Hesaplarımıza göre desteği 160 liraya çıkıyor. Bunun getireceği gelir köylüyü rahatlıkla geçindirir."

- "Yüksekova'nın kaderi bununla değişecek"

Elde edilecek ürünün diğer ülkelere de satılabileceğini dile getiren Onay, ilçeye ilk defa mibzer getirildiğini anlattı.

Onay, şöyle konuştu:

"Sertifikalı tohum getiriyoruz. Geliri yüksek olduğu için Yüksekova'nın kaderi bununla değişecek. Buna eminim. Türkiye'nin en değerli yağını yapacağız. Belki dünyada eşine ender rastlanacak saflıkta aspir yağı çıkaracağız. Fabrikasını da kuracağız inşallah. İlçemize hayırlı olsun."

Köy sakinlerinden Bahattin Örtaş da ürünü yeni gördükleri için tam olarak ne olduğunu bilmediklerini ifade ederek, "Buna umutla bakıyoruz. Biz buğday ve yonca ekiyoruz. Bunun hiçbir menfaatini görmedik. Mazot parasını cebimizden ödüyoruz. Çiftçi için bu güzel bir şeydir. Bugün başladık aspir ekimine. İnşallah köylülerin hepsi başlayacak. Bu iş güzel giderse çiftçinin kaderini değiştirebilir. İnşallah değiştirir de. Artık farklı şeyler ekmek istiyoruz. Ziraat odamız bize çok destek oldu. Onlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl proje kapsamında Bulaklı köyünde de deneme amaçlı aspir ekimi yapıldığı belirtildi.

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