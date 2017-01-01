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"Dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye üretecek"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:46

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısına değinerek, "Türk bilim insanları çok sıkı şekilde çalıştılar, bakanlık olarak biz kendilerine destek verdik. Şu anda aşı keşfedilmiş durumda. Yani Türkiye bir virüs aşısını üretebilecek duruma geldi. Başka bir firmanın lisanslı aşısını değil, orijinal bir aşıyı. Dünyanın ilk KKKA aşısını inşallah Türkiye üretmiş olacak." dedi.

Bakan Akdağ, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin kuş gribi vakalarıyla ilgili sorusu üzerine Akdağ, kuş gribi konusunda şu anda endişe edilecek herhangi bir durumun bulunmadığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bu hususta ciddi bir tecrübe ile gerekeni yaptığını belirten Akdağ, "Dolayısıyla o hususta şu anda herhangi bir tereddüde mahal husus yok." dedi.

- "KKKA konusunda çok ciddi tedbirler alıyoruz"

Akdağ, kenelerin bir çeşidinin taşıdığı bir virüsle meydana gelen KKKA hastalığına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ismi almasının sebebi hastalığın Kırım ve Kongo'da ilk tarif edilmiş oluşu. Daha çok bozkır iklimine yakın rakımlarda görülüyor. Bu kene türleri ve virüsler daha ziyade çok aşırı kurak değil ama kurakla normal iklim arası yerlerde görülüyor. Bulaşma yolu da büyükbaş hayvanlar ve küçük hayvanlar. Onlara yapışıyorlar. Hayvancılık yapılan yerlerde gerek hayvanlarla doğrudan ilgilenen ve bakımını yapan kişilere gerekse o bölgede yaşayan ya da misafir olan kişilere bulaşma riski oluyor. Bu hususta Türkiye çok tecrübelendi. Çok ciddi tedbirler alıyoruz."

Mart ayından başlayarak nisan ve mayıs aylarında keneyle ilgili görülen hastalığın sık rastlanabileceği şehirlerde, ilçelerde ve köylerde Sağlık Bakanlığı olarak bire bir kapıları çalarak bilgilendirme yaptıklarına işaret eden Akdağ, bu hususta hazır materyallerin ve broşürlerin olduğunu ve bunları ailelere verdiklerini söyledi.

Akdağ, KKKA'da vatandaş açısından önemli olan hususun kontrol olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mayıs, haziran, temmuz aylarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılan ve hastalığın yayılabildiği bölgelerde hayvanlarla temas eden ya da hayvanların bulunduğu yerlere girip çıkan herkes mutlaka akşam evine gittiğinde vücudunun bir yerine kene yapışmış mı bunun kontrolünü yapmalıdır. Çünkü erken dönemde tespit edilir de o kene sağlık çalışanı ya da hekim tarafından yerinden çıkarılırsa virüsün bulaşma ihtimali çok azalıyor."

KKKA konusunda erken müdahalenin önemine değinen Akdağ, "Kene vücutta ne kadar çok kalırsa KKKA o kadar çok bulaşıyor. Zamanında bilim adamlarımızın ortaya koyduğu tedbirlerden biri hem de çok önemli birisi vardı. Bu benim fikrim değil, bilim insanlarımızın düşüncesidir. Bunu zikrettiğim de bir iki köşe yazarının cehaletlerinden mülhem yazıları, çizileri, ifadeleri olmuştu. Pantolonun paçalarının, içeri sokulması. Bu çok basit görülse de çok önemli bir tespit. Çünkü kene yerden geldiği için oradan insanın vücuduna çıkıyor. Dolayısıyla bu işi bilenler konuşmalı, bilmeyenler eleştirirken çok itina etmeli."

- "Dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye üretmiş olacak"

Bakan Akdağ, KKKA aşı çalışmalarına ilişkin de şunları ifade etti:

"Aşı konusu Erciyes Üniversitesi ile yürüttüğümüz faaliyettir. Zannediyorum sekizinci yılını doldurmuş olabilir. Türk bilim insanları çok sıkı şekilde çalıştılar, bakanlık olarak biz kendilerine destek verdik. Şu anda aşı keşfedilmiş durumda. Yani Türkiye bir virüs aşısını üretebilecek duruma geldi. Başka bir firmanın lisanslı aşısını değil, orijinal bir aşıyı. Dünyanın ilk KKKA aşısını inşallah Türkiye üretmiş olacak. Biraz daha zamana ihtiyaç var. İnsanlar üzerinde de bazı araştırmaların yapılması lazım."

(Bitti)

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