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Dağcılar 1 Mayıs'ı zirvede kutladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:51

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir araya gelen dağcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Zor Dağları'nın 3 bin 246 rakımlı Yeditepe zirvesine tırmandı.

Etkinlikler çerçevesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğinin organizasyonuyla, Ağrı, Iğdır ve Kars'tan gelen 23 dağcı, Aras Sıra Dağları'nda yer alan Zor Dağları'nın en yüksek kesimi olan Yeditepe zirvesine sabah saatlerinde tırmanışa geçti.

Dağcılar, yaklaşık 6 saatte 3 bin 246 rakımlı Yeditepe zirvesine ulaştı.

Burada Türk bayrağı ve "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açan dağcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü zirvede kutladı.

Zirvede hatıra fotoğrafı çekildikten sonra dönüşe geçen dağcılar, 4 saat sonra dağın eteğindeki Karaçomak köyüne döndü.

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