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Nisan ayı ihracat rakamları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:00

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin, Sakarya'nın ihracatının nisan ayında yüzde 179,3 arttığını ve ilk 4 aylık dönemde 1,7 milyar dolarla ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, ihracat rakamlarında artış yaşayan iller arasında en dikkati çekici gelişmenin Sakarya'da görüldüğünü kaydetti.

Sakarya'nın ihracatının nisan ayında yüzde 179,3 arttığını ve ilk 4 aylık dönemde 1,7 milyar dolarla ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirdiğini belirten Kösemusul, "Sakarya nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179,3 artış kaydederek 406 milyon 286 bin dolar ile ihracatçı iller sıralamasında, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7'nci il olarak yer aldı. Sakarya geçtiğimiz yıl nisan ayında 145,5 milyon dolar ihracatla aynı sıralamada 9'uncu sırada yer alıyordu." ifadelerini kullandı.

Kösemusul, ihracat başarısında pay sahibi olan sanayicilere teşekkür ederek, ihracat hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

Sakarya olarak kaliteli eğitim, nitelikli istihdam, katma değerli güçlü üretim için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerine işaret eden Kösemusul, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalar ihracat artışlarını da beraberinde getirecektir. Sakaryamızın bu alanlardaki başarıları yatırımcıları da şehrimize çekerken, mevcut değerlerimiz de üretimlerini artırıyor ve ihracat başarısına yüksek oranda katkı yapıyor. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Özellikle nitelikli istihdam noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İnşallah daha iyi olacağız. Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya hedefimiz doğrultusunda her geçen gün daha çok çalışacak, ihracatçı iller sıralamasında ilk 5 il arasında daimi yer alma hedefimize ulaşacağız."

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