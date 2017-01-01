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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:24

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adana'da Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde toplanan katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Grubun ilerleyişi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kontrol noktalarındaki aramanın ardından, meydana alınan grup, çeşitli sloganlar atarak saygı duruşunda bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, yaptığı konuşmada, ülkenin bugün eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir anayasa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Konuşmaların yapıldığı etkinlikte katılımcılar, halay çekti, çeşitli gruplar müzik dinletisi sundu.

Programa milletvekilleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

Öte yandan, bir başka grup siyasi parti ve bazı sivil toplum kuruluşları da Atatürk Parkı'nda 1 Mayıs'ı kutladı.

- Mersin

Mersin'de de milletvekillerinin yanı sıra, bazı sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi parti üyeleri tren garında bir araya gelerek, dövizler ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde alana alınan katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu'nun taraftarları da "Biz düştük, halk düşmez" pankartıyla etkinliğe katıldı.

Çocukların da ailelerine eşlik ettiği kutlamalarda sendikaların temsilcileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Ortak bildirinin okunduğu etkinlik, çeşitli konserlerle devam etti.


-Hatay

Hatay'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Defne ilçesinde Doğuş Okulları önünde toplanan katılımcılar, ellerinde pankartlarla slogan atarak, Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.

DİSK ve KESK tarafından organize edilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmalarının ardından, bazı gruplar konser verdi.

İskenderun ilçesinde de Atatürk Caddesi'nde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



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