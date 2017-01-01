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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:29

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Hamidiye Köprüsü mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Ali Kestane (84), Aysel, Erol, Uğur, Şeyda ve Melike Ağacayazı yaralandı.

Yaralılar ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ali Kestane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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