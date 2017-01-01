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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de hırsızlık iddiası

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:43

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın soğuk hava deposundan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir narenciye fabrikasının soğuk hava deposundan motor aksamının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya girdikleri tespit edilen E.E, S.Ç. ve F.B. soğuk hava deposunun motor aksamını çalmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ile F.B. tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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