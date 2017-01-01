Çorlu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Çorlu'da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında emek ve meslek örgütü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar, Çorlu'da Eski İtfaiye Işıklar mevkisinde toplanarak, kortejle Omurtak Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'nda hazırlanan platforma yürüdü.

Burada, elindeki pankartın ahşap sapını emniyet görevlilerine teslim etmekte direnen Umut-Sen Sendikası Genel Başkanı Özgür Öztürk, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

1 Mayıs Komitesi Başkanı Kazım Ünlü, bütün gruplar adına yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın coşkuyla kutlandığını ama birçok olumsuzlukların yaşandığı için bayram havasında olmadığını öne sürdü.

Ünlü, çok sayıda kamu görevlisinin işlerinden kanunsuzca atıldığını savunarak, ''Bizler, kanunsuz yere işimizden atılarak ihraç edildik. Burada bile bir arkadaşımız pankart sopası yüzünden polis tarafından alınarak götürüldü.'' dedi.

İstiklal Marşı okunmadığı için Harb-İş Sendikası Çorlu Şubesi üyeleri tören alanını terk etti.

Konuşmaların ardından alanda bulunan katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halaylar çekerek kutladı.





