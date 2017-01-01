1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çorlu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:47

TEKİRDAĞ (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Çorlu'da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında emek ve meslek örgütü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar, Çorlu'da Eski İtfaiye Işıklar mevkisinde toplanarak, kortejle Omurtak Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'nda hazırlanan platforma yürüdü.

Burada, elindeki pankartın ahşap sapını emniyet görevlilerine teslim etmekte direnen Umut-Sen Sendikası Genel Başkanı Özgür Öztürk, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

1 Mayıs Komitesi Başkanı Kazım Ünlü, bütün gruplar adına yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın coşkuyla kutlandığını ama birçok olumsuzlukların yaşandığı için bayram havasında olmadığını öne sürdü.

Ünlü, çok sayıda kamu görevlisinin işlerinden kanunsuzca atıldığını savunarak, ''Bizler, kanunsuz yere işimizden atılarak ihraç edildik. Burada bile bir arkadaşımız pankart sopası yüzünden polis tarafından alınarak götürüldü.'' dedi.

İstiklal Marşı okunmadığı için Harb-İş Sendikası Çorlu Şubesi üyeleri tören alanını terk etti.

Konuşmaların ardından alanda bulunan katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halaylar çekerek kutladı.



İLGİLİ HABERLER
Çorlu'da 1 Mayıs kutlaması
YEREL

ÇORLU'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
Plankton çoğaldı Marmara Denizi turuncuya büründü
YEREL

PLANKTON ÇOĞALDI MARMARA DENİZİ TURUNCUYA BÜRÜNDÜ
Çerkezköy'ün ihtiyar delikanlıları İstanbul Yarı Maratonuna katıldı
YEREL

ÇERKEZKÖY'ÜN İHTİYAR DELİKANLILARI İSTANBUL YARI MARATONUNA KATILDI
Tekirdağ’da trafik kazası : 4 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI : 4 YARALI
Çerkeslerden Çerkezköy'e kalıcı eser
YEREL

ÇERKESLERDEN ÇERKEZKÖY'E KALICI ESER
Tekirdağ'da Mera ıslah çalışmaları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA MERA ISLAH ÇALIŞMALARI
Kaza yapan panelvandan &quot;kaçak&quot; et çıktı
YEREL

KAZA YAPAN PANELVANDAN "KAÇAK" ET ÇIKTI

MHP'de İşcan güven tazeledi
YEREL

MHP'DE İŞCAN GÜVEN TAZELEDİ
Başkan Albayrak: &quot;Emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde en büyük güç olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK: "EMEKÇİLERİMİZ, ÜLKEMİZİN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMESİNDE EN BÜYÜK GÜÇ OLMUŞTUR"
Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
FUTBOL

YILLIK ÜCRETİ ŞOKE ETTİ!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 "Sen benim en büyük ilham kaynağımsın"