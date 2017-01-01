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Denizli'de arazi aracı uçuruma devrildi: 1 yaralı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:10

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde arazi aracının uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kadılar Mahallesi Karkesen mevkisinde Sergen Keleş (23) idaresindeki plakasız arazi aracı (Atv), 30 metrelik uçurumdan aşağıya devrildi.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu Keleş, arazi aracı ile düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş'in hayati tehlikesinin devam ettiği, yoğun bakıma alındığı öğrenildi.


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