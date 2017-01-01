Şanlıurfa'da pamuk tarlasında obruk oluştu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk tarlasında yaklaşık 15 metre genişliğinde obruk oluştu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ekinyazı Mahallesi'nde Mahmut Gündoğan'a ait pamuk tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çökme meydana geldi.

Çökme sonucu tarlada yaklaşık 15 metre genişliğinde ve dibi görmeyen obruk oluştu. Tarladaki büyük çukuru fark eden Gündoğan ve mahalle sakinleri, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi.

Mahalle sakinleri, obrukun çökme tehlikesine karşı çevrede toplananları uzaklaştırdı.

- "3 yıl önce de böyle bir olay yaşandı"

Tarla sahibi Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada yaşan olayda can kaybının yaşanmadığı için Allah'a dua ettiklerini söyledi.

Büyük bir tehlike atlattıklarını anlatan Gündoğan, "Öğle vakitleri bir patlama sesi duyduk tarlaya gittiğimizde büyük bir çukurla karşılaştık. Tarlamda 3 yıl öncede böyle bir olay yaşandı. O zaman Devlet Su İşleri ekipleri 13 kamyon büyük taşlar getirerek buraya doldurdu. Fakat bugün bir daha meydana geldi. Büyük panik yaşadık. Tarlayı yeni ekmiştik, ürünümüz heba oldu mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin yardımcı olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- "Aşırı sulamadan kaynaklanıyor"

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yaptığı açıklamada yaşanan çökmenin bölgede aşırı sulama ve çevreden gelen sular nedeniyle zaman zaman yaşandığını söyledi.

Ekinyazı bölgesinin Harran Ovası'nın en çukur alanlarından biri yeri olduğunu belirten Çullu, "Aşırı sulama, yağmur suyu ve çevredeki sular çoğunlukla bu bölgeye sızıyor. Topraktaki gözeneklerin kaybolmasıyla toprakta birden çökme meydana geliyor. Bu tür yerlerde çökmeler meydana geliyor. Deprem bu tür yuvarlak çukurlar yapmaz. Büyük olasılıkla fazla sular, oranın altındaki toprağı alıp başka çatlaklara götürüyor." dedi.

Oluşan çukurun tehlike arz ettiğini bir an önce kapatılması gerektiğini anlatan Çullu, şunları kaydetti:

"Benzer çukur çok daha büyüğü Harran Ovası Ortaören Mahallesi'nde meydana gelmişti. Birkaç yıl sonra Kıssas Beldesi dolaylarında meydana geldi. Bölgede aşırı sulama ve çevreden gelen suların tarım toprağının altındaki yumuşak malzemeyi daha derine taşıması sonucu toprak altında oluşan boşluk nedeniyle çoğunlukla dairesel çökmeler meydana geliyor. Bu çukura benzer olaylar ovanın başka alanlarında da oluşabilir. Bu çukur etrafının ivedilikle güvenlik için çevrilmesi ve birkaç gün yapılacak gözlemlerden sonra hızlı bir şekilde kapatılmasında yararlı olacaktır."



