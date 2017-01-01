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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"TRT FM otobüsü" diyar diyar gezerek rekora koşuyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:10
"TRT FM otobüsü" diyar diyar gezerek rekora koşuyor

ERZURUM (AA) - Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) radyolarının kuruluşunun 90. yılı kutlamaları kapsamında kesintisiz yayın yapan "TRT FM tanıtım otobüsü" Erzurum'a geldi.

Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde TRT FM radyosundan canlı yayın yapan ve "90. yılda 90 saat" adlı program kapsamında Ankara'dan yola çıkıp şehir şehir gezen tanıtım otobüsü, gece gündüz yoluna devam ediyor.

Başkentten yola çıktıktan sonra Antalya, Mersin ve Diyarbakır turunu gerçekleştirip Erzurum'a gelen otobüsü, TRT Erzurum Radyo Müdürü İsmail Bingöl ve radyo çalışanları karşıladı.

Buradaki radyo ekibinin yayın görevini devralmasıyla Trabzon'a hareket eden otobüsten Trabzon yolculuğu sırasında da TRT FM'de kesintisiz yayın yapılacak.

Otobüsün Erzurum'dan ayrılışı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bingöl, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen'in öncülüğünde böyle bir proje başlatıldığını söyledi.

Bingöl, proje kapsamında stüdyo haline getirilen otobüsten canlı yayın yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"90 yılda 90 saat diye 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de radyonun ilk sesi çıktı. Ona istinaden böyle bir proje oluşturuldu. Kesintisiz canlı yayın yapan otobüsümüz Ankara'dan yola çıktı. Antalya, Mersin, Diyarbakır'ı dolaşan otobüs bugün de Erzurum'a geldi. Otobüs buraya gelinceye kadar da yayını sürekli devam etti. Bu, ülkemizde ilk defa yapılan bir şey. Dünyada da sanırım ilk olacak. Bu aynı zamanda bir rekordur ve bittiğinde de rekor yayıncılık olacağını düşünüyorum."

Proje kapsamında otobüs ile yetkili birçok kişinin yolculuk yaptığını anlatan Bingöl, dinleyicilerin de projeden memnun olduklarını ifade etti.

Bingöl, otobüsün yolculuğunun İzmir'de sona ereceğine işaret ederek "Şimdi görevi yeni ekibe devrettik. Daha sonra İstanbul ve sonrasında da İzmir'e giderek final yapacağız. Etkinliğimizin sonunda İzmir'de TRT Genel Müdürü Göka'nın katılacağı programla final konseri verip projemizi sonlandıracağız." dedi.


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