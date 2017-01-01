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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:16

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 öğretmen, bir muhasebeci ve 2 kitabevi çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında örgüt üyesi bazı kişilerin şehir merkezinde bir kitabevinde toplantı yapacağı ihbarını aldı. Söz konusu yere baskın düzenleyen ekipler, "ByLock" kullandıkları da tespit edilen 7 öğretmen, bir muhasebeci ile 2 kitabevi çalışanını suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 10 örgüt üyesinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



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