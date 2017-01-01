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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçi öldü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:41

ADANA (AA) - Adana'da mobilya dekorasyon atölyesinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki atölyede çalışan Ömer Faruk Sever'in, başı yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine atölyeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sever'i sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sever'in hayatını kaybettiğini belirlenince olay yerine ulaşan yakınları sinir krizi geçirdi.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Sever'in cesedi, Küçükoba Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Mustafa ve Sakine Sever çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Ömer Faruk Sever'in 2 aydır atölyede çalıştığı öğrenildi.

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