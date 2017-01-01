Dünya şampiyonu satrançcı, Ordu'da coşkuyla karşılandı

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ORDU (AA) - Romanya'da düzenlenen 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 13 yaş kategorisinde birinci olan Enes Tanrıverdi, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda tezahüratlarla karşılanan Enes'e, çiçek verildi.

Enes Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğun kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Hedefini her zaman yüksek tutmaya çalıştığını anlatan Enes Tanrıverdi, "Satranç çok güzel bir spor. 6 yaşından beri satranç oynuyorum. Soru çözerek kendimi geliştirmeye gayret ediyorum." dedi.

Anne Safiye Tanrıverdi ise oğlunun yaşattığı mutluluktan dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Açıkçası bu başarıyı oğlumdan bekliyordum. Çok çalışıyor, çok azimli, çok istikrarlı." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş da satranç sporuna çok önem verdiklerini ve okullarda yaygınlaşmasının öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de kişisel gelişimlerini olumlu etkilediğini vurguladı.

Karşılama programına, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, okulun öğretmen ve öğrencileri de katıldı.