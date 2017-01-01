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Bursaspor-Galatasaray maçından notlar

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:53


BURSA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor'la deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'na oynanan maçta Hırvat teknik adam, geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi maçtaki kadrodan tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Semih Kaya'nın yerine stoperde Hakan Balta görev aldı.


- Taraftarlar fazla ilgi göstermedi


Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya her iki takım taraftarları da fazla ilgi göstermedi.

Karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu gözlendi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün yarısını boş bıraktı.

Bursasporlu taraftarlar maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp, "Adam gibi oynayın, şampiyon olmayın" şeklinde tezahürat yaptı.


- Ankaragücü lehine tezahürat


Bursasporlu taraftarlar Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü lehine tezahürat yapmayı unutmadı.

Maçın 6'ncı dakikasında "Ankaragücü" diye bağıran yeşil-beyazlı taraftarların ellerinde sarı-lacivertli balonlar olduğu gözlendi.


- Bursaspor'da 5 değişiklik


Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu ise geçen haftaki 11'de 5 değişiklik yaptı.

Topçu, yeşil-beyazlı takımın Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı ve 5-1 kaybettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Jorquera, Sercan Yıldırım ve Kubilay Kanatsızkuş'u yedek soyundurdu.

Mutlu Topçu, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Mert Örnek, Faty ve Stancu'ya ilk 11'de yer verdi.


- Geniş güvenlik önlemi


Stat çevresi ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taraftarlar stada 3 aşamalı aramadan geçtikten sonra girdi. Güvenlik tedbirleri kapsamında stadın Dikkaldırım semtine bakan Ayrancı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.




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