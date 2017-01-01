Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Şamil Çinaz, Onur Atasayar, Merter Yüce, Faty (Dk. 45+3 Jorquera), Mert Örnek, Batalla, John, Stancu
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Sneijder, Podolski
Goller: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Kendi kalesine), Dk. 45 Bruma (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 36 Tolga Ciğerci (Galatasaray), Dk. 44 Faty (Bursaspor)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Bursaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 öne bitirdi.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Carole'ün pasıyla sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bruma, topu penaltı noktasına doğru çevirmek istedi. Bruma'nın pasında topa kale sahasının içinde ters bir dokunuş yapan Bursasporlu defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
6. dakikada Bruma'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin, topu karşı karşıya kaldığı kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırttı. Filelere gitmek üzere olan topu Aziz Eraltay, son anda çizgi üzerinden çıkararak uzaklaştırdı.
14. dakikada Bursaspor atağında Faty'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Stancu'nun sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.
25. dakikada Galatasaray atağında, oluşan karambolde penaltı noktası üzerinde boşta kalan topu Sabri, yerden sert bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Ertuğrul Ersoy, son anda yetişerek topu çizgi üzerinden çıkardı.
35. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, top yandan az farkla auta gitti.
45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Podolski ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Bruma'nın, penaltı noktası üzerinden vuruşunda top Harun Tekin'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-2.
İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.